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Чеська влада дала дозвіл на передачу українській стороні останків О.Олеся - П.Порошенко

Чеська влада дала дозвіл на передачу українській стороні останків О.Олеся - П.Порошенко

Київ • УНН

 • 9765 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Чеська влада дала дозвіл на передачу українській стороні ексгумованих останків письменника Олександра Олеся. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

"Чеська влада дала дозвіл на передачу українській стороні ексгумованих останків О. Олеся. Готуємо перевезення в Україну вже найближчим часом", - написав П.Порошенко.

Нагадаємо, останки відомого українського письменника Олександра Олеся, який похований у Чехії, примусово ексгумовані.

Родичі українського письменника Олександра Олеся дали згоду на перепоховання його останків в Україні.

У свою чергу міністр культури України Євген Нищук повідомив, що готовий особисто виїхати до Чехії, щоб супроводжувати переправлення праху відомого українського письменника Олександра Олеся до України.

Українські Національні Новини

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