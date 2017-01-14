Чеська влада дала дозвіл на передачу українській стороні останків О.Олеся - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Чеська влада дала дозвіл на передачу українській стороні ексгумованих останків письменника Олександра Олеся. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Чеська влада дала дозвіл на передачу українській стороні ексгумованих останків О. Олеся. Готуємо перевезення в Україну вже найближчим часом", - написав П.Порошенко.
Нагадаємо, останки відомого українського письменника Олександра Олеся, який похований у Чехії, примусово ексгумовані.
Родичі українського письменника Олександра Олеся дали згоду на перепоховання його останків в Україні.
У свою чергу міністр культури України Євген Нищук повідомив, що готовий особисто виїхати до Чехії, щоб супроводжувати переправлення праху відомого українського письменника Олександра Олеся до України.