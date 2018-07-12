"Красный Крест" отправил на оккупированный Донбасс 16 грузовиков гумпомощи

"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию последовало 16 грузовиков с продуктовыми наборами, материалами для теплиц и песком от Международного комитета Красного Креста общим весом почти 299 тонн", - говорится в сообщении.

Отметим, за минувшие сутки через КПВВ на Донбассе последовало 42,2 тысячи человек и 5,7 тысячи транспортных средств.

Как сообщал УНН, пограничники не пустили в Украину российского актера Макарского.