"Красный Крест" отправил на оккупированный Донбасс 16 грузовиков гумпомощи
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Международный комитет "Красного Креста" отправил на оккупированный Донбасс 16 грузовиков гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию последовало 16 грузовиков с продуктовыми наборами, материалами для теплиц и песком от Международного комитета Красного Креста общим весом почти 299 тонн", - говорится в сообщении.
Отметим, за минувшие сутки через КПВВ на Донбассе последовало 42,2 тысячи человек и 5,7 тысячи транспортных средств.
Как сообщал УНН, пограничники не пустили в Украину российского актера Макарского.