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"Червоний Хрест" відправив на окупований Донбас 16 вантажівок гумдопомоги

"Червоний Хрест" відправив на окупований Донбас 16 вантажівок гумдопомоги

Київ • УНН

 • 11873 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Міжнародний комітет "Червоного Хреста" відправив на окупований Донбас 16 вантажівок гуманітарної допомоги. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.

“Учора через КПВВ „Новотроїцьке“ на тимчасово окуповану територію прослідувало 16 вантажівок з продуктовими наборами, матеріалами для теплиць та піском від Міжнародного комітету Червоного Хреста загальною вагою майже 299 тонн”, — сказано у повідомленні.

Зазначимо, минулої доби через КПВВ на Донбасі прослідувало 42,2 тисячі осіб та 5,7 тисячі транспортних засобів.

Як повідомляв УНН, прикордонники не пустили в Україну російського актора Макарського.

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