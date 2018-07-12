"Червоний Хрест" відправив на окупований Донбас 16 вантажівок гумдопомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Міжнародний комітет "Червоного Хреста" відправив на окупований Донбас 16 вантажівок гуманітарної допомоги. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
“Учора через КПВВ „Новотроїцьке“ на тимчасово окуповану територію прослідувало 16 вантажівок з продуктовими наборами, матеріалами для теплиць та піском від Міжнародного комітету Червоного Хреста загальною вагою майже 299 тонн”, — сказано у повідомленні.
Зазначимо, минулої доби через КПВВ на Донбасі прослідувало 42,2 тисячі осіб та 5,7 тисячі транспортних засобів.
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