Красный Крест отправил в Донецк 81 тонну продуктов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Миссия Международного комитета Красного Креста отправила в оккупированный Донецк три грузовика с 81 тонной продуктов и 33 тоннами гигиенических изделий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Через КПВВ "Новотроицк" на выезд к неконтролируемой территории линию разграничения пересекли 3 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом продуктовых наборов общим весом почти 81 тонна и гигиенических изделий общим весом 33 тонны от миссии Международного комитета "Красный Крест". Грузовики направились в Донецк", - говорится в сообщении.
Напомним, продовольственная программа ООН приостановит оказание помощи на Донбассе.