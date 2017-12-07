Красный Крест отправил в Донецк 81 тонну продуктов

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 59962 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 37986 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 105165 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 106743 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 123833 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104907 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106974 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113011 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117332 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Красный Крест отправил в Донецк 81 тонну продуктов

Красный Крест отправил в Донецк 81 тонну продуктов

Киев  •  УНН

 • 10355 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Миссия Международного комитета Красного Креста отправила в оккупированный Донецк три грузовика с 81 тонной продуктов и 33 тоннами гигиенических изделий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Через КПВВ "Новотроицк" на выезд к неконтролируемой территории линию разграничения пересекли 3 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом продуктовых наборов общим весом почти 81 тонна и гигиенических изделий общим весом 33 тонны от миссии Международного комитета "Красный Крест". Грузовики направились в Донецк", - говорится в сообщении.

Напомним, продовольственная программа ООН приостановит оказание помощи на Донбассе.

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