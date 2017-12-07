Красный Крест отправил в Донецк 81 тонну продуктов

"Через КПВВ "Новотроицк" на выезд к неконтролируемой территории линию разграничения пересекли 3 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом продуктовых наборов общим весом почти 81 тонна и гигиенических изделий общим весом 33 тонны от миссии Международного комитета "Красный Крест". Грузовики направились в Донецк", - говорится в сообщении.

Напомним, продовольственная программа ООН приостановит оказание помощи на Донбассе.