Червоний Хрест відправив до Донецька 81 тонну продуктів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста відправила до окупованого Донецька три вантажівки з 81 тонною продуктів і 33 тоннами гігієнічних виробів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Через КПВВ "Новотроїцьк" на виїзд до неконтрольованої території лінію розмежування перетнули 3 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем продуктових наборів загальною вагою майже 81 тонна та гігієнічних виробів загальною вагою 33 тонни від місії Міжнародного комітету "Червоний Хрест". Вантажівки попрямували до Донецька", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, продовольча програма ООН призупинить надання допомоги на Донбасі.