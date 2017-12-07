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Червоний Хрест відправив до Донецька 81 тонну продуктів

Червоний Хрест відправив до Донецька 81 тонну продуктів

Київ • УНН

 • 10356 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста відправила до окупованого Донецька три вантажівки з 81 тонною продуктів і 33 тоннами гігієнічних виробів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"Через КПВВ "Новотроїцьк" на виїзд до неконтрольованої території лінію розмежування перетнули 3 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем продуктових наборів загальною вагою майже 81 тонна та гігієнічних виробів загальною вагою 33 тонни від місії Міжнародного комітету "Червоний Хрест". Вантажівки попрямували до Донецька", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, продовольча програма ООН призупинить надання допомоги на Донбасі.

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