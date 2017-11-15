Чертвертий судья взял самоотвод по делу Штепы

"Это нарушение нормы УПК Украины и нормы автоматического распределения. Нарушено распределение, неправильно определен запасной судья. Таким образом, это основание заявить самоотвод", - сказал Скляренко.

По мнению Скляренко, самоотвод должен быть удовлетворен, а дело должно быть передано на повторное перераспределение для определения нового судьи. Поскольку, считает он, при условии принятия решения таким составом судей, оно будет признано незаконным.

Защита Штепы выступила против удовлетворения самоотвода.

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Сама же Неля Штепа, когда услышала, что дело, скорее всего, будет слушаться заново - расплакалась и сказала, что у нее очень плохое состояние здоровья и она нуждается в операции. Она попросила судей не удовлетворять самоотвод запасного судьи и продолжать рассмотрение производства.

Напомним, что 15 ноября 2017 стало известно, что председательствующий по делу Штепы судья Ленинского райсуда Харькова Виктор Викторов 7 ноября ушел в декретный отпуск. Это уже четвертый председательствующий судья по делу Штепы, который до завершения рассмотрения дела по разным причинам прекращает рассмотрение.

20 сентября Ленинский районный суд изменил меру пресечения экс-мэру Славянска Нели Штепе с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.