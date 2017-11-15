Чертвертий суддя взяв самовідвід у справі Штепи

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ХАРКІВ-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Запасний суддя Ленінського райсуду Харкова Сергій Скляренко, який був залучений до процесу у кримінальному провадженні щодо екс-мера Слов’янська Нелі Штепи після того, як головуючий суддя Віктор Вікторов пішов у декретну відпустку, заявив про самовідвід, передає кореспондент УНН.

"Це порушення норми КПК України та норми автоматичного розподілу. Порушений розподіл, неправильно визначений запасний судя. Таким чином, це підстава заявити самовідвід", - сказав Скляренко.

На думку Скляренка, самовідвід має бути задоволений, а справа має бути передана на повторний перерозподіл для визначення нового судді. Оскільки, вважає він, за умови ухвалення рішення таким складом суддів, воно буде визнане незаконним.

Захист Штепи виступив проти задоволення самовідводу.

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Сама ж Неля Штепа, коли почула, що справа, скоріш за все, буде слухатися заново - розплакалася та сказала, що в неї дуже поганий стан здоров’я та вона потребує операції. Вона попросила суддів не задовольняти самовідвід запасного судді та продовжувати розгляд провадження.

Нагадаємо, що 15 листопада 2017 року стало відомо, що головуючий у справі Штепи суддя Ленінського райсуду Харкова Віктор Вікторов 7 листопада пішов у декретну відпустку. Це вже четвертий головуючий у справі Штепи, який до завершення розгляду справи з різних причин припиняє розгляд.

20 вересня Ленінський районний суд змінив міру запобіжного заходу для екс-меру Слов'янська Нелі Штепі з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

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