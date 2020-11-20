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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 22233 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 80909 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117454 просмотра

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Чернышов де-факто стал главным бенефициаром "Большого строительства" - эксперт

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. Скандал вокруг "распила" денег "Большого строительства" показал, что глава Минрегиона Алексей Чернышов вводит в заблуждение не только общество, но и лично Президента Владимира Зеленского. Об этом написал эксперт Юрий Гаврилечко, комментируя скандальное заявление бывшего советника главы Офиса Президента Игоря Уманского о схемах в "Большом строительстве".

По его словам, властная вертикаль, которая контролирует "Большую стройку", у всех на виду. В июне текущего года был создан координационный совет "Большого строительства", который возглавил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. В него, помимо прочих, вошли: министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, министр инфраструктуры Владислав Криклий, помощник Тимошенко Юрий Голик, а также советник главы ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк.

При этом, как считает Гаврилечко, неофициальным кураторами "Большого строительства" стали Тимошенко и Подоляк (непосредственно подчиненный Ермаку).

"Очевидно, это обострило, ну, скажем так, "взаимную нелюбовь" Ермака/Подоляка и Тимошенко. Такая ситуация очевидно пошла на пользу Чернышову, который де-факто стал основным спикером проекта "Большая стройка" и одним из основных его бенефициаров. Чернышов отвечает за социальные объекты (школы, садики, больницы), благодаря чему имеет влияние на региональные элиты. И это при том, что ситуация с проектом для него близка к провальной. Минрегион рапортует о 89% готовности объектов "Большого строительства", но СМИ проанализировали данные официального сайта программы и пишут, что общая готовность составляет всего 64%. Складывается впечатление, что руководство Минрегиона вводит в заблуждение не только общество, но и лично Президента Владимира Зеленского, ведь разница между 64% и 89% - составляет весомые 25% от общего объема работ", - отметил эксперт.

Гаврилечко также добавил, что "Чернышов, ориентируется непосредственно на Ермака, который хочет свой провал с "Большим строительством" обратить на получение доступа к еще большему количеству потоков. Ведь скандал, который раскрылся - это война внутри вертикали, где Ермак, Подоляк, Чернышов и компания пытаются уменьшить влияние Тимошенко, Голика и Кубракова".

"Все эти войны за схемы и распил потоков между группами влияния в ближайшем окружении Президента не только "закатывают в асфальт" проект "Большая стройка" и деньги из "ковидного фонда", но вводят в заблуждение Президента и обваливают его рейтинг. Интересно, какие выводы сделает Президент? Особенно, если учесть, что Чернышов уже достаточно эффективно заблокировал еще одну президентскую инициативу, а именно - градостроительную реформу... Ждем скорейшего голосования в Раде закона о интерпелляции?", - подытожил Гаврилечко.

Напомним, ранее бывший советник главы Офиса Президента Игорь Уманский заявил, что до 40% денег, выделенных на проект "Большая стройка", было разворовано. Сумма похищенного, по его словам, почти равна 35 млрд грн, которые были выделены на строительство дорог с "ковидного фонда".

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