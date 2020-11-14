Уманський сказав, куди поділись кошти з коронавірусного фонду, виділені на ремонт доріг

"З початку "Великого будівництва" почались зміни у вимогах до тендерної документації. За дивним "збігом обставин" новим вимогам відповідає лише шість компаній - улюбленці "долі", або "картель", як їх називають колеги. Вигравати смачні тендери можуть лише вони. Але якщо придивитись - ці компанії не завжди будують дороги безпосередньо, а перепродають підряди субпідрядникам із дисконтом 30-40%", - написав Уманський.

Так, за його словами, 2020 рік запам’ятається українцям надовго. Не тільки через пандемію та "недолугу" боротьбу з нею, а й через "безпрецедентний рівень зростання корупції та втрату владою адекватного сприйняття реальності". На думку Уманського, програма "Велике будівництво" - яскраве тому підтвердження".

"Якщо скласти всі тендери цієї "мерзенної шістки" та вирахувати оці "дисконти" - маємо близько 36 мільярдів грн - саме таку суму отримав додатково Автодор (Укравтодор - ред.) із Ковідного Фонду на "Велике будівництво", - пише Уманський.

Він вказує на те, що можна було б збудувати ту саму протяжність доріг та не чіпати ковідний фонд, "лишаючи ресурсу хворих людей та хвору економіку".

"Але є факт - Ковідний Фонд штучно витратили. Кошти зникли. Країна наближається до економічного армагедону", - підсумував Уманський.

Нагадаємо, позаштатний радник голови Офісу Президента Ігор Уманський подав заяву на звільнення з посади.