Чернишов де-факто став головним бенефіціаром "Великого будівництва" - експерт

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Скандал навколо "розпилу" коштів "Великого будівництва" показав, що глава Мінрегіону Олексій Чернишов вводить в оману не тільки суспільство, але і особисто Президента Володимира Зеленського. Про це написав експерт Юрій Гаврилечко, коментуючи скандальну заяву колишнього радника глави Офісу Президента Ігоря Уманського про схеми у "Великому будівництві".

За його словами, владна вертикаль, яка контролює "Велике будівництво", у всіх на виду. У червні поточного року було створено координаційну раду "Великого будівництва", яку очолив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. У неї, крім інших, увійшли: міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, міністр інфраструктури Владислав Криклій, помічник Тимошенко Юрій Голик, а також радник голови ОП Андрія Єрмака Михайло Подоляк.

При цьому, як вважає Гаврилечко, неофіційними кураторами "Великого будівництва" стали Тимошенко і Подоляк ( безпосередньо підлеглий Єрмаку).

"Очевидно, це загострило, ну, скажімо так, "взаємну нелюбов" Єрмака/Подоляка і Тимошенко. Така ситуація очевидно пішла на користь Чернишову, який де-факто став основним спікером проекту "Велике будівництво" і одним із основних його бенефіціарів. Чернишов відповідає за соціальні об'єкти (школи, садочки, лікарні), завдяки чому має вплив на регіональні еліти. І це при тому, що ситуація із проектом для нього близька до провальної. Мінрегіон рапортує про 89% готовності об'єктів "Великого будівництва", але ЗМІ проаналізували дані офіційного сайту програми і пишуть, що загальна готовність складає всього 64%. Складається враження, що керівництво Мінрегіону вводить в оману не тільки суспільство, але і особисто Президента Володимира Зеленського, адже різниця між 64% і 89% - складає вагомі 25% від загального обсягу робіт", - зазначив експерт.

Гаврилечко також додав, що "Чернишов, який орієнтується безпосередньо на Єрмака, хоче свій провал із "Великим будівництвом" обернути у отримання доступу до ще більшої кількості потоків. Адже скандал, що розкрився - це війна всередині вертикалі, де Єрмак, Подоляк, Чернишов і компанія намагаються зменшити вплив Тимошенко, Голика і Кубракова".

"Всі ці війни за схеми і розпил потоків між групами впливу у найближчому оточенні Президента не тільки "закатують в асфальт" проект "Велике будівництво" і гроші з "ковідного фонду", але вводять в оману Президента і обвалюють його рейтинг. Цікаво, які висновки зробить Президент? Особливо, якщо врахувати, що Чернишов вже досить ефективно заблокував ще одну президентську ініціативу, а саме - містобудівну реформу... Чекаємо якнайшвидшого голосування у Раді закону про інтерпеляцію?", - підсумував Гаврилечко.

Нагадаємо, раніше колишній радник глави Офісу Президента Ігор Уманський заявив, що до 40% грошей, виділених на проект "Велике будівництво", було розкрадено. Сума викраденого, за його словами, майже дорівнює 35 млрд грн, які були виділені на будівництво доріг із "ковідного фонду".

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