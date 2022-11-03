Чернецкому не огласили приговор из-за обесточивания суда

Детали

В начале заседания адвокат Чернецкого ходатайствовал о рассмотрении нарушения сроков досудебного расследования. Судья удовлетворил ходатайство защиты, суд вернулся на стадию проверки доказательств. При этом прокурор ходатайствовал о продолжении меры пресечения Чернецкому. Судья удовлетворил ходатайство прокурора и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 31 декабря. Из-за невозможности работы суда без электроэнергии судья перенес заседание на 14 ноября. На следующем заседании повторятся судебные прения, а также суд заслушает последнее слово подсудимого. Ожидается оглашение приговора.

Дополнение

Летом этого года Чернецкого вторично поймали на сбыте наркотиков. 25 августа полиция Киева сообщила, что в столице задержан 48-летний наркоторговец, у которого изъяли не только расфасованный кокаин и деньги, а также патроны.

После этого его жена, певица Инна Воронова, в видео в Instagram объявила сбор денег на залог, чтобы ее муж вышел из следственного изолятора временного содержания.

Скандально известному бизнесмену Юрию Чернецкому, подозреваемому в торговле наркотиками, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 ноября, с возможным залогом 1 984 800 гривен.

Кроме того, в январе прошлого года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого Юрия Чернецкого по ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 УК Украины. Тогда суд избрал ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.