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“Прослушка” в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
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“Прослушка” в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Чернецькому не оголосили вирок через знеструмлення суду

Чернецькому не оголосили вирок через знеструмлення суду

Київ • УНН

 • 341333 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Очікувалось, що Бориспільський міськрайонний суд мав оголосити вирок по справі бізнесмена Юрія Чернецького від 2020-го року за продаж наркотиків. Через пізнє транспортування Чернецького в залу засідання, суд розпочався із запізненням на понад годину. Планове відключення електроенергії у Борисполі, де розташований райсуд, змусило суддю перенести засідання, передає УНН.

Деталі

На початку засідання адвокат Чернецького клопотав щодо розгляду порушення строків досудового розслідування. Суддя задовольнив клопотання захисту, суд повернувся на стадію перевірки доказів. При цьому прокурор клопотав про продовження запобіжного заходу Чернецькому. Суддя задовольнив клопотання прокурора й продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 31-го грудня. Через неможливість роботи суду без електроенергії суддя переніс засідання на 14-те листопада. На наступному засіданні повторяться судові дебати, а також суд заслухає останнє слово підсудного. Очікується оголошення вироку.

Доповнення

Влітку цього року Чернецького вдруге спіймали на збуті наркотиків. 25 серпня поліція Києва повідомила, що в столиці затримали 48-річного наркоторговця, у якого вилучили не лише розфасований кокаїн і гроші, а також набої.

Після цього його дружина, співачка Інна Воронова, у відео в Instagram оголосила збір грошей на заставу, щоб її чоловік вийшов зі слідчого ізолятора тимчасового тримання.

Скандально відомому бізнесмену Юрію Чернецькому, якого підозрюють у торгівлі наркотиками, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 5 листопада, з можливою заставою 1 984 800 гривень.

Окрім того, у січні минулого року прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваного Юрія Чернецького за ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України. Тоді суд обрав йому запобіжний захід, не пов’язаний із утриманням під вартою.

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