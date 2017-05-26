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Черкасскую службу автодорог обвинили в лоббизме интересов двух компаний

Киев • УНН

 • 6907 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Тендеры черкасской службы автодорог выписаны под две компании: “Дорстрой” и “Трансстроймеханизация”. Об этом сообщили участники одного из тендеров САД в Черкасской области, передает УНН.

Черкасскую службу автодорог обвинили в лоббизме интересов двух компаний

Участники тендера назвали дискриминационными требования службы автодорог по предоставлению отзывов о качестве ранее выполненных работ, в котором должна быть информация о фактически обустроенном асфальтобетонном покрытии, объем которого должен быть не менее 10% от указанного в техзадании черкасской службы автодорог.

По убеждению участников тендера, такое требование является дискриминационным и коррупционным, поскольку под указанные условия подпадают две компании: “Дорстрой” и “Трансстроймеханизация”. Эти две компании и лоббируют в черкасской службе автодорог, уверены участники тендера.

“В течении 2016-2017 годов победителями закупок по строительству/ремонту дорог были в большинстве случаев именно эти компании, при условии ограниченной конкуренции (участие в закупках брали одни и те же компании).

Такие действия заказчика (службы автодора – ред) свидетельствуют о сговоре с участниками торгов, проявлениях коррупции и необходимости обращения в антикоррупционные органы”, - констатируют участники торгов.

Служба автодорог рассмотрела эту жалобу, но отклонила по причине того, что не усматривает в этих требованиях дискриминации.

Напомним, ранее народный депутат Сергей Рудик сообщил, что победителями тендеров черкасской службы автодорог в прошлом году было три компании: “Дорстрой”, “Трансстроймеханизация” и “ПБС”. При этом ни одна из них не выполнила дорожные роботы и не вышла на объекты.

Также напомним, компания “ПБС” подозревается правоохранителями в завладении 25 млн грн государственных денег во время выполнения тендера по ремонту дорог. Компания “Трансстроймеханизация” входит в ассоциацию “Интербудмонтаж”, которая строит метро в Москве.

Справка УНН. Служба автодорог Черкасской области является региональным подразделением “Укравтодора”, выполняющим функции заказчика работ по строительству и ремонту дорог в области. Службой сейчас руководят всего два человека: и.о. начальника Владислав Демиденко и его заместитель Геннадий Андреев, которому за прошлый год обзавелся квартирой и двумя земельными участками.

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