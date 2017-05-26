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Черкаську службу автодоріг звинуватили в лобізмі інтересів двох компаній

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Тендери черкаської служби автодоріг виписані під дві компанії: "Шляхбуд" і "Трансбудмеханізація". Про це повідомили учасники одного з тендерів САД в Черкаській області, передає УНН.

Черкаську службу автодоріг звинуватили в лобізмі інтересів двох компаній

Учасники тендеру назвали дискримінаційними вимоги служби автодоріг щодо надання відгуків про якість раніше виконаних робіт, в якому повинна бути інформація про фактично облаштоване асфальтобетонне покриття, обсяг якого повинен бути не менше 10% від зазначеного в техзавданні черкаської служби автодоріг.

На переконання учасників тендеру, така вимога є дискримінаційною і корупційною, оскільки під зазначені умови підпадають дві компанії: "Шляхбуд" і "Транссбудмеханізація". Ці дві компанії і лобіюють в черкаській службі автодоріг, впевнені учасники тендера.

"Протягом 2016-2017 років переможцями закупівель по будівництву / ремонту доріг були в більшості випадків саме ці компанії, за умови обмеженої конкуренції (участь в закупівлях брали одні й ті ж компанії).

Такі дії замовника (служби автодору - ред.) свідчать про змову з учасниками торгів, прояви корупції та необхідності звернення до антикорупційних органів", - констатують учасники торгів.

Служба автодоріг розглянула цю скаргу, але відхилила через те, що не вбачає в цих вимогах дискримінації.

Нагадаємо, раніше народний депутат Сергій Рудик повідомив, що переможцями тендерів черкаської служби автодоріг в минулому році було три компанії: "Шляхбуд", "Трансбудмеханізація" і "ПБС". При цьому жодна з них не виконала дорожні роботи і не вийшла на об'єкти.

Також нагадаємо, компанія "ПБС" підозрюється правоохоронцями в заволодінні 25 млн грн державних коштів під час виконання тендеру по ремонту доріг. Компанія "Трансбудмеханізація" входить в асоціацію "Інтербудмонтаж", яка будує метро в Москві.

Довідка УНН. Служба автодоріг Черкаської області є регіональним підрозділом "Укравтодору", який виконує функції замовника робіт з будівництва та ремонту доріг в області. Службою зараз керують лише дві особи: в.о. начальника Владислав Демиденко та його заступник Геннадій Андрєєв, якому за минулий рік обзавівся квартирою і двома земельними ділянками.

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