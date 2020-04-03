Черкасская область получила медпомощь от благотворителей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Первую партию средств индивидуальной защиты, экспресс-тесты и два портативных отсасывателя вручили сегодня врачам Черкасской областной и Черкасской центральной районной больницы. Об этом говорится на странице в Facebook “Спильнодия Черкащины: преодолеть Covid-19” — платформы сотрудничества власти, бизнеса и общества, передает УНН.
“Представители МХП (производитель курятины “Наша Ряба” — ред.), Благотворительная организация “Благотворительный фонд „МХП-Общине“ и управления здравоохранения Черкасской областной государственной администрации передали одноразовые бахилы, шапочки-береты и фартуки полиэтиленовые для первоочередной защиты врачей и медперсонала при росте количества больных коронавирусом”, — говорится в сообщении.
Главный врач областной больницы Александр Дудник поблагодарил за помощь и отметил важность первоочередности обеспечения защиты медперсонала в условиях стремительного распространения болезни.
Главный врач ЦРБ Николай Гуськов благодарен не только за оборудование и средства индивидуальной защиты от МХП, но и за продовольственную поддержку заведения, ведь на период карантина МХП через ГП Птицефабрика “Перемога Нова” обеспечила заведение своей продукцией, предоставив 150 кг курятины.
Напомним, всего компания МХП Юрия Косюка выделила стране 84 млн грн на борьбу с коронавирусом.