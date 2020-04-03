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Черкащина отримала меддопомогу від благодійників

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Першу партію засобів індивідуального захисту, експрес-тести та два портативні відсмоктувачі вручили сьогодні лікарям Черкаської обласної та Черкаської центральної районної лікарень. Про це йдеться на сторінці у Facebook “Спільнодія Черкащини: здолати Covid-19” — платформи співпраці влади, бізнесу та громади, передає УНН.

Черкащина отримала меддопомогу від благодійників

“Представники МХП (виробник курятини “Наша Ряба”- ред.), Благодійна організація “Благодійний фонд „МХП-Громаді“ та управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації передали одноразові бахіли, шапочки-берети та фартухи поліетиленові для першочергового захисту лікарів та медперсоналу у разі зростання кількості хворих на коронавірус”, — йдеться у повідомленні.

Головний лікар обласної лікарні Олександр Дудник подякував за допомогу і наголосив на важливості першочерговості забезпечення захисту медперсоналу в умовах стрімкого поширення хвороби.

Головний лікар ЦРЛ Микола Гуськов вдячний не лише за обладнання і засоби індивідуального захисту від МХП, а й за продовольчу підтримку закладу, адже на період карантину МХП через ДП Птахофабрика “Перемога Нова” забезпечила заклад своєю продукцією, надавши 150 кг курятини.

Нагадаємо, загалом компанія МХП Юрія Косюка виділила країні 84 млн грн на боротьбу з коронавірусом.

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