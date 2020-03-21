Черкасская область получила 14 млн грн на борьбу с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Черкасская область получила первую помощь на решение насущных проблем региона в сумме 14 миллионов гривен, сообщают в обладминистрации, передает УНН.
“Мировая вспышка коронавирусной инфекции не обошла Украину. Это беспрецедентная ситуация, которая требует от всех нас устойчивости и единства в борьбе. Есть угроза не только жизни и здоровью людей.
Осознаем, что мировая пандемия — это удар по экономике страны. Областной и местные бюджеты не в состоянии справиться со всеми потребностями в сфере здравоохранения.
Поэтому сегодня, в сложное для Украины время, обращаемся к бизнесу. Мы сейчас в ситуации, где нет места политике и личным амбициям. Есть только один общий стратегический интерес — здоровье всех граждан.
Наша задача — принять сейчас все возможные превентивные меры, чтобы не допустить распространения инфекции Украины”, — отметил председатель Черкасской ОГА Роман Боднар.
Он призвал бизнес проявить свою активную гражданскую позицию, социальную ответственность и присоединиться к борьбе с глобальной угрозой.
“Надеемся, что предоставленная области помощь — это только начало консолидации усилий власти и бизнеса. За каждую потраченную гривну мы отчитается публично. А община Черкасской области отблагодарит за каждую спасенную жизнь”, — подчеркнул глава области.
Напомним, помощь области в размере 14 млн грн предоставил Юрий Косюк, владелец крупнейшего в Украине производителя курятины “Наша Ряба”.
Также Юрий Косюк оказал помощь Винницкой области.