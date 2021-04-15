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Очередной меморандум НАБУ об усилении противодействия коррупции: на этот раз с послами

Очередной меморандум НАБУ об усилении противодействия коррупции: на этот раз с послами

Киев  •  УНН

 • 11433 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро подписало очередной меморандум, задекларировав перед послами G7 усиления противодействия коррупции в Украине, сообщает УНН.

Меморандум подписан с послом Великобритании Мелиндой Симмонс.

Циатата:

"Интерес со стороны Большой семерки к борьбе с коррупцией в Украине остается высоким, как и раньше. Мы держим руку на пульсе событий вокруг Национального бюро и других антикоррупционных органов в Украине", - отметила посол во время визита в Национальное бюро. Сейчас Соединенное Королевство возглавляет группу послов стран G7.

Детали

В НАБУ сообщили, что подписанный 15 апреля меморандум с послом Британии "является продолжением начатого в 2015 году сотрудничества между Правительством Великобритании и НАБУ. Британская сторона с самого начала создания Бюро выражала поддержку антикоррупционной реформы и, в частности, результатам расследований НАБУ".

"Техническая помощь, предоставленная НАБУ Правительством Великобритании, позволяет детективам получать необходимые и веские доказательства, и повышает эффективность осуществления расследований НАБУ. Ведь украинская коррупция оставляет свой след во многих странах мира, в частности в Великобритании", - напомнил Артем Сытник.

Дополнение

В прошлом году НАБУ подписало меморандум с "Укрзализныцей" о совместной борьбе с коррупцией. После провала антикоррупционной деятельности на железной дороге в НАБУ сообщили, что эти меморандумы не имеют никаких правовых последствий и носят лишь декларативный характер.

В частности НАБУ никак не отреагировало на информацию СМИ о возможных схемах в "Укрзалиныце" и решение правления снизить тарифы на грузовые перевозки, которое в итоге привело к миллиардным убыткам государственной компании по результатам 2020 года. Это может объясняться тем, что и правление "Укрзализныци" второго полугодия 2020 года, и детективы НАБУ (в частности первый заместитель директора Гизо Углава) связаны с Михеилом Саакашвили и могли иметь вне процессуальные контакты между собой. Подробно о меморандумах НАБУ, которые в случае "Укрзализныци" превратились в меморандумы прикрытия, подробно здесь.

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По словам бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, в НАБУ есть целый отдел детективов, которые должны были бороться с коррупцией в "Укрзализныце", но так и не дали результатов.

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