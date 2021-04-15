Черговий меморандум НАБУ про посилення протидії корупції: цього разу з послами

Меморандум підписано з послом Британії Меліндою Сіммонс.

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"Інтерес із боку Великої сімки до боротьби з корупцією в Україні залишається високим, як і раніше. Ми тримаємо руку на пульсі подій навколо Національного бюро та інших антикорупційних органів в Україні", - зазначила посол під час візиту до Національного бюро. Наразі Сполучене Королівство очолює групу послів країн G7.

Деталі

В НАБУ повідомили, що підписаний 15 квітня меморандум з послом Британії "є продовженням започаткованої у 2015 році співпраці між Урядом Великої Британії і НАБУ. Британська сторона з самого початку створення Бюро висловлювала підтримку антикорупційній реформі і, зокрема, результатам розслідувань НАБУ".

"Технічна допомога, надана НАБУ Урядом Великої Британії, дозволяє детективам здобувати необхідні і вагомі докази, та підвищує ефективність здійснення розслідувань НАБУ. Адже українська корупція залишає свій слід у багатьох країнах світу, зокрема у Великій Британії", – нагадав Артем Ситник.

Доповнення

Минулого року НАБУ підписало меморандум з "Укрзалізницею" про спільну боротьбу з корупцією. Після провалу антикорупційної діяльності на залізниці в НАБУ повідомили, що ці меморандуми не мають жодних правових наслідків та носять лише декларативний характер.

Зокрема НАБУ ніяк не відреагувало на інформацію ЗМІ про ймовірні схеми в "Укрзаліниці" та рішення правління знизити тарифи на вантажні перевезення, яке врешті призвело до мільярдних збитків державної компанії за результатом 2020 року. Це може пояснюватися тим, що і правління "Укрзалізниці" другого півріччя 2020 року, і детективи НАБУ (зокрема перший заступник директора Гізо Углава) пов’язані з Міхеїлом Саакашвілі та могли мати поза процесуальні контакти між собою. Детально про меморандуми НАБУ, які у випадку "Укрзалізниці" перетворилися на меморандуми прикриття, детально тут.

До теми

За словами колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, в НАБУ є цілий відділ детективів, які мали боротися з корупцією в "Укрзалізниці", але так і не дали результатів.