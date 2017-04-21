Во Львовской области перекроют трассу Киев-Чоп

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 17864 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 78056 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139775 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110759 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112687 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110008 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102347 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106414 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103088 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149707 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Во Львовской области перекроют трассу Киев-Чоп

Во Львовской области перекроют трассу Киев-Чоп

Киев  •  УНН

 • 12546 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 21 апреля. УНН. Завтра во Львовской области пройдет финальный этап чемпионата мира по триатлону. Гонки будут проходить на трассе Киев - Чоп на участке км 557+440 - км 564+140 (обход с.Липники Пустомытовского района). Об этом сообщили УНН в Службе автомобильных дорог Львовской области.

На участке дороги, где будут проходить соревнования, ограничат движение транспорта.

“Ограничение будет действовать 22 апреля с 09:30 до 14:00 и будет касаться отрезка дороги от Деревача к Липникам”, — говорится в сообщении.

Объезд транспорта будет происходить правым проездом трассы Киев — Чоп через с.Липники.

Напомним, в столице 9 апреля перекрыли ряд улиц из-за проведения седьмого Киевского международного полумарафона.

Украинские Национальные Новости

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