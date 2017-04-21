Во Львовской области перекроют трассу Киев-Чоп
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 21 апреля. УНН. Завтра во Львовской области пройдет финальный этап чемпионата мира по триатлону. Гонки будут проходить на трассе Киев - Чоп на участке км 557+440 - км 564+140 (обход с.Липники Пустомытовского района). Об этом сообщили УНН в Службе автомобильных дорог Львовской области.
На участке дороги, где будут проходить соревнования, ограничат движение транспорта.
“Ограничение будет действовать 22 апреля с 09:30 до 14:00 и будет касаться отрезка дороги от Деревача к Липникам”, — говорится в сообщении.
Объезд транспорта будет происходить правым проездом трассы Киев — Чоп через с.Липники.
Напомним, в столице 9 апреля перекрыли ряд улиц из-за проведения седьмого Киевского международного полумарафона.