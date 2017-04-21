Через змагання з тріатлону на Львівщині перекриють трасу Київ-Чоп
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 21 квітня. УНН. Завтра на Львівщині відбуватиметься фінальний етап чемпіонату світу з тріатлону. Перегони проходитимуть на трасі Київ – Чоп на ділянці км 557+440 – км 564+140 (обхід с.Липники Пустомитівського району). Про це УНН повідомили в Службі автомобільних доріг Львівської області.
На ділянці дороги, де відбуватимуться змагання, обмежать рух транспорту.
“Обмеження діятиме 22 квітня з 09:30 до 14:00 і стосуватиметься відтинку дороги від Деревача до Липників”, — йдеться у повідомленні.
Об’їзд транспорту відбуватиметься правим проїздом траси Київ — Чоп через с.Липники.
Нагадаємо, у столиці 9 квітня перекрили низку вулиць через проведення сьомого Київського міжнародного півмарафону.