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Через змагання з тріатлону на Львівщині перекриють трасу Київ-Чоп

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 21 квітня. УНН. Завтра на Львівщині відбуватиметься фінальний етап чемпіонату світу з тріатлону. Перегони проходитимуть на трасі Київ – Чоп на ділянці км 557+440 – км 564+140 (обхід с.Липники Пустомитівського району). Про це УНН повідомили в Службі автомобільних доріг Львівської області.

На ділянці дороги, де відбуватимуться змагання, обмежать рух транспорту.

“Обмеження діятиме 22 квітня з 09:30 до 14:00 і стосуватиметься відтинку дороги від Деревача до Липників”, — йдеться у повідомленні.

Об’їзд транспорту відбуватиметься правим проїздом траси Київ — Чоп через с.Липники.

Нагадаємо, у столиці 9 квітня перекрили низку вулиць через проведення сьомого Київського міжнародного півмарафону.

Українські Національні Новини

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