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Из-за столкновения автомобилей в Винницкой области травмировались пять человек

Киев • УНН

 • 9911 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Две легковушки столкнулись в Калиновском районе Винницкой области, из-за чего травмировались пять человек: двое взрослых и трое детей. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции, передает УНН.

Из-за столкновения автомобилей в Винницкой области травмировались пять человек

"14 августа в Калиновском районе в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей получили травмы пять человек, среди них трое малолетних детей. Авария произошла около 7:30 на автодороге Житомир - Могилев-Подольский, в с. Корделевка", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель автомобиля Kia Cerato выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Peugeot Partner.

В результате аварии пострадала женщина, управлявшая Peugeot, и трое ее пассажиров: малолетние дети 9, 12 лет и младенец. Также в больницу доставили водителя Kia Cerato. Его пассажир не пострадал. Угрозы жизни травмированных нет.

На месте ДТП работают следственно-оперативные группы областной и местной полиции. Они проводят первоочередные следственные действия. Следственный отдел полиции открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, в результате ДТП в Тернопольской области погиб водитель, а также пострадали двое детей.

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