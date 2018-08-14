Через зіткнення автівок на Вінниччині травмувалися п'ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Два легковики зіткнулися у Калинівському районі Вінницької області, через що травмувалися п’ятеро людей: двоє дорослих та троє дітей. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції, передає УНН.
"14 серпня у Калинівському районі внаслідок лобового зіткнення двох легковиків травмувалися п’ятеро людей, серед них троє малолітніх дітей. Аварія сталась близько 7:30 на автодорозі Житомир - Могилів -Подільський, у с. Корделівка", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, водій автомобіля Kia Cerato виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем Peugeot Partner.
Внаслідок аварії постраждала жінка, яка керувала Peugeot, та троє її пасажирів: малолітні діти віком 9, 12 років та немовля. Також у лікарню доставили водія Kia Cerato. Його пасажир не постраждав. Загрози життю травмованих немає.
На місці ДТП працюють слідчо-оперативні групи обласної та місцевої поліції. Вони проводять першочергові слідчі дії. Слідчий відділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.
Нагадаємо, у результаті ДТП у Тернопільській області загинув водій, а також постраждали двоє дітей.