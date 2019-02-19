Из-за столкновения автомобиля с деревом погибли два человека

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 54904 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 123251 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125280 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126403 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123574 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 156499 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117637 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141331 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145211 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130509 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Актуальное
Из-за столкновения автомобиля с деревом погибли два человека

Из-за столкновения автомобиля с деревом погибли два человека

Киев  •  УНН

 • 8389 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Водитель автомобиля "ВАЗ" возле села Процив Бориспольского района Киевской области, не справился с управлением, съехал в кювет со скользкой дороги, после чего произошло столкновение с деревом. Водитель и пассажир погибли на месте, им было 26 и 24 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление нацполиции в Киевской области.

В полицию позвонил свидетель ДТП. На месте происшествия работали сотрудники следственного управления Киевской, группа реагирования патрульной полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на трассе "Киев-Чоп" в одном из сел Львовской области произошла авария, в которой погиб несовершеннолетний парень. Авария произошла 18 февраля примерная в 21:00 в Пустомытовском районе.

Водитель автомобиля Renault Logan, 17-летний львовянин, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Skoda Octavia, которым управлял 28-летний житель Каменка-Бугского района.

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