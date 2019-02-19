Из-за столкновения автомобиля с деревом погибли два человека

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Водитель автомобиля "ВАЗ" возле села Процив Бориспольского района Киевской области, не справился с управлением, съехал в кювет со скользкой дороги, после чего произошло столкновение с деревом. Водитель и пассажир погибли на месте, им было 26 и 24 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление нацполиции в Киевской области.