Из-за столкновения автомобиля с деревом погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Водитель автомобиля "ВАЗ" возле села Процив Бориспольского района Киевской области, не справился с управлением, съехал в кювет со скользкой дороги, после чего произошло столкновение с деревом. Водитель и пассажир погибли на месте, им было 26 и 24 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление нацполиции в Киевской области.
В полицию позвонил свидетель ДТП. На месте происшествия работали сотрудники следственного управления Киевской, группа реагирования патрульной полиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на трассе "Киев-Чоп" в одном из сел Львовской области произошла авария, в которой погиб несовершеннолетний парень. Авария произошла 18 февраля примерная в 21:00 в Пустомытовском районе.
Водитель автомобиля Renault Logan, 17-летний львовянин, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Skoda Octavia, которым управлял 28-летний житель Каменка-Бугского района.