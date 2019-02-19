Через зіткнення автівки з деревом загинуло двоє людей

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Водій автівки "ВАЗ" біля села Проців Бориспільського району на Київщині, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет із слизької дороги, після чого сталося зіткнення із деревом. Водій та пасажир загинули на місці, їм було 26 та 24 роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління нацполіція у Київській області.