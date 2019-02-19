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Через зіткнення автівки з деревом загинуло двоє людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Водій автівки "ВАЗ" біля села Проців Бориспільського району на Київщині, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет із слизької дороги, після чого сталося зіткнення із деревом. Водій та пасажир загинули на місці, їм було 26 та 24 роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління нацполіція у Київській області.

До поліції зателефонував свідок ДТП. На місці події працювали співробітники слідчого управління Київщини, група реагування патрульної поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на трасі "Київ-Чоп" в одному зі сіл на Львівщині сталася аварія, у якій загинув неповнолітній хлопець. Аварія сталася 18 лютого орієнтовно о 21:00 у Пустомитівському районі.

Водій автомобіля Renault Logan, 17-річний львів’янин, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся зі Skoda Octavia, якою керував 28-річний житель Кам’янка-Бузького району.

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