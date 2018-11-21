Из-за сбоя в "Укрпочте" киевлян попросили принести оплаченные квитанции в почтовые отделения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В программе "Укрпочты" произошел технический сбой, из-за чего в квитанциях киевлян за октябрь не отразились платежи за вывоз бытовых отходов. Об этом сообщает КП "Киевкоммунсервис", передает УНН.
“КП „Киевкоммунсервис“ сообщает, что 18-19 октября произошел технический сбой в компьютерной программе ”Укрпочты“, и платежи за вывоз бытовых отходов, совершенные в эти дни через отделения „Укрпочты“, не отразились в квитанциях за октябрь 2018 года”, - говорится в сообщении.
В связи с этим киевлян призвали принести квитанции на оплату в Центр коммунальных услуг для внесения изменений в лицевом счете.
Отметим, киевляне в комментариях к сообщению “Киевкомунсервиса” выражают возмущение, в частности тем, что они должны тратить свое время на решение программных сбоев компании.
Как сообщал УНН, в Киеве изменились тарифы за вывоз мусора. Новый тариф рассчитывается на количество зарегистрированных людей в помещении, а не на количество квадратных метров. В среднем тариф составляет 20-25 гривен в месяц на человека.