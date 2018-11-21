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Через збій в "Укрпошті" киян попросили принести сплачені квитанції до поштових відділень

Через збій в "Укрпошті" киян попросили принести сплачені квитанції до поштових відділень

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. У програмі "Укрпошти" стався технічний збій, через що у квитанціях киян за жовтень не відобразилися платежі за вивезення побутових відходів. Про це повідомляє КП "Київкомунсервіс", передає УНН.

“КП „Київкомунсервіс“ повідомляє, що 18-19 жовтня стався технічний збій в комп’ютерній програмі „Укрпошти“, і платежі за вивезення побутових відходів, здійснені в ці дні через відділення „Укрпошти“, не відобразились в квитанціях за жовтень 2018 року”, — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим киян закликали принести квитанції на оплату до Центру комунальних послуг для внесення змін в особовому рахунку.

Зазначимо, кияни у коментарях до повідомлення “Київкомунсервісу” висловлюють обурення, зокрема тим, що вони мають витрачати свій час на вирішення програмних збоїв компанії.

Як повідомляв УНН, у Києві змінилися тарифи за вивіз сміття. Новий тариф розраховується на кількість зареєстрованих людей в помешканні, а не на кількість квадратних метрів. У середньому тариф становить 20-25 гривень за місяць на особу.

Українські Національні Новини

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