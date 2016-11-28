Из-за "минирования" детсада в Николаеве эвакуировали детей и сотрудников

В полицию поступил сигнал о заминировании помещения Группы детского развития на улице Декабристов в Заводском районе Николаева. Соответствующее сообщение поступило на электронную почту директора заведения, о чем она сообщила правоохранителям.

На место происшествия немедленно выехали все службы экстренного вызова, полицейские и специалисты взрывотехнической службы. Правоохранители оцепили район возможной опасности, эвакуировали детей и работников заведения, обеспечили охрану публичной безопасности на прилегающей территории.

Тщательно обследовав помещение садика, специалисты не обнаружили никаких устройств или предметов, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан. Работа учреждения была восстановлена.

Полицейские устанавливают личность анонима, который предоставил ложное сообщение о заминировании. Этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе опасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.