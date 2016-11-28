Через "замінування" дитсадка у Миколаєві евакуювали дітей та працівників
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Через хибне повідомлення про замінування дитячого садка на вулиці Декабристів у Миколаєві правоохоронці евакуювали дітей та працівників закладу. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Миколаївської області.
До поліції надійшов сигнал про замінування приміщення Групи дитячого розвитку на вулиці Декабристів в Заводському районі Миколаєва. Відповідне повідомлення надійшло на електронну пошту директора закладу, про що вона сповістила правоохоронців.
На місце події негайно виїхали всі служби екстреного виклику, поліцейські та спеціалісти вибухотехнічної служби. Правоохоронці оточили район можливої небезпеки, евакуювали дітей та працівників закладу, забезпечили охорону публічної безпеки на прилеглій території.
Ретельно обстеживши приміщення садочка, фахівці не виявили жодних пристроїв або предметів, що могли б становити загрозу життю та здоров’ю громадян. Робота закладу була відновлена.
Поліцейські встановлюють особу аноніма, який надав хибне повідомлення про замінування. Цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу небезпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України.