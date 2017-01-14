Из-за угрозы наводнения на востоке Британии массово эвакуируют людей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Правительство Великобритании объявило массовую эвакуацию населения с восточного побережья из-за угрозы масштабного наводнения. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.
Как отмечает издание, власти опасались, что гигантские волны могут обрушиться на населенные пункты в графствах Норфолк, Саффолк и Эссекс. Жителей Линкольншира, Северного и Восточного Йоркшира также попросили держаться подальше от побережья. Во всех графствах созданы центры временного размещения.
Однако, в агентстве по окружающей среде сообщили, что ситуация не настолько плоха, как предполагалось.
"Сочетание пикового всплеска, сильные ветры и большие волны не совпадали во всех областях и не доходили до опасных уровней, которые были возможны вдоль всего побережья", - отметили в агентстве.
Также известно, что во время эвакуации в населенных пунктах восточного побережья жители 1,8 тысячи домов в Эссексе не покинули свое жилье. В прибрежном Джейвике многие жители отказались покинуть свои дома.
Издание также добавляет, что эвакуация проводилась с участием сотен солдат и полицейских.
Напомним, 5 января на севере Германии началось затопление из-за штормового ветра.