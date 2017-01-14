Через загрозу повені на сході Британії масово евакуювали людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Уряд Великої Британії оголосив масову евакуацію населення зі східного узбережжя через загрозу масштабної повені. Про це повідомляє Sky News, передає УНН.
Як зазначає видання, влада побоювалась, що гігантські хвилі можуть обрушитися на населені пункти в графствах Норфолк, Саффолк та Ессекс. Жителів Лінкольншира, Північного і Східного Йоркшира також попросили триматися подалі від узбережжя. В усіх графствах створено центри тимчасового розміщення.
Проте, в агентстві з навколишнього середовища повідомили, що ситуація не настільки погана, як передбачалось.
"Поєднання пікового сплеску, сильні вітри і великі хвилі не збігались у всіх областях і не доходили до найнебезпечніших рівнів, які були можливі уздовж всього узбережжя", - зазначили в агентстві.
Відзначається, що під час евакуації в населених пунктах східного узбережжя жителі 1,8 тис. будинків в Ессексі попросили покинути своє житло. У прибережному Джейвіку багато жителів відмовилися покидати домівки.
Видання також додає, що евакуація проводилась за участі сотень солдат і працівників поліції.
Нагадаємо, 5 січня на півночі Німеччини почалося затоплення через штормовий вітер.