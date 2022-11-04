Из-за вторжения россии в Николаеве погибли 149 человек, почти 700 тяжело ранены – мэр

Цитата

“Всего на сегодняшний день в Николаеве от ракет рашистов погибло 149 гражданских лиц. Из них – 2 ребенка. Тяжело ранены 698 человек, из которых 10 – дети”, – сообщил мэр.

Детали

Сейчас в городе находится около 300 внутренне перемещенных лиц. Это жители близлежащих деревень, которые расположены возле линии разграничения.

По словам мэра, люди надолго не задерживаются в Николаеве, потому что город постоянно обстреливают.

“Большинство людей, которые приезжают в Николаев, чтобы укрыться от войны, остаются здесь на несколько дней и едут дальше, потому что за все дни войны Николаев не обстреливали 44 дня. Все остальные дни мы находимся под пытками, поэтому люди здесь не остаются, они чувствуют себя в опасности и едут дальше”, – сказал Сенкевич.

Он добавил, что в Николаеве сегодня из 486 тысяч населения осталось около 220-230 тысяч человек. Люди возвращаются в город за зимними вещами и едут назад.

Напомним

Этой ночью российские войска обстреляли Николаев ракетами С-300 – разрушено складское помещение, повреждено здание и автомобили, обошлось без пострадавших.