Через вторгнення росії у Миколаєві загинуло 149 осіб, майже 700 тяжко поранено – мер

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“Загалом на сьогоднішній день у Миколаєві від ракет рашистів загинуло 149 цивільних осіб. З них – 2 дитини. Важко поранено 698 осіб, з яких 10 – діти”, – повідомив мер.

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Зараз у місті перебуває близько 300 внутрішньо переміщених осіб. Це жителі прилеглих сіл, які розташовані біля лінії розмежування.

За словами мера, люди надовго не затримуються у Миколаєві, тому що місто постійно обстрілюють.

“Більшість людей, які приїжджають у Миколаїв для того, щоб укритися від війни, залишаються тут на кілька днів та їдуть далі, бо за всі дні війни Миколаїв не обстрілювали 44 дні. Всі інші дні ми знаходимося під мордуваннями, тому люди тут не залишаються, вони відчувають себе в небезпеці та їдуть далі”, – сказав Сєнкевич.

Він додав, що у Миколаєві сьогодні з 486 тисяч населення залишилося близько 220-230 тисяч осіб. Зараз люди повертаються у місто за зимовими речами та їдуть назад.

Нагадаємо

Цієї ночі російські війська обстріляли Миколаїв ракетами С-300 – зруйновано складське приміщення, пошкоджено будівлю та автомобілі, обійшлося без постраждалих.