Из-за войны рф против Украины пострадали по меньшей мере 464 ребенка - Офис Генпрокурора

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 1550 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 18714 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 29283 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 63268 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 104535 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 138257 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 290827 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 137047 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123557 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 387267 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
54%
Популярные новости

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 17820 просмотра

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 14796 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 22582 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 22304 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 11064 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 18714 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 290827 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 309077 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 387267 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 362746 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 6560 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 83421 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 116761 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 136410 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 174832 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Из-за войны рф против Украины пострадали по меньшей мере 464 ребенка - Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 131654 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Более 464 детей пострадали в Украине из-за вооруженной агрессии рф, из них 167 детей погибли, сообщили в Офисе Генпрокурора в четверг, 7 апреля, пишет УНН.

Из-за войны рф против Украины пострадали по меньшей мере 464 ребенка - Офис Генпрокурора

Цитата

"Более 464 детей пострадали в Украине из-за вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 7 апреля официальное число детей-жертв не изменилось - 167. Возросло количество раненых - более чем 297", - сообщили в ведомстве.

"По полученным данным, больше всего пострадало детей в Киевской - 86, Донецкой - 81, Харьковской - 73, Черниговской - 50, Николаевский - 39, Луганской - 32, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях", - добавили в прокуратуре.

Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Детали

По данным Офиса Генпрокурора, в частности, 6 апреля в морг доставлено тело 12-летней девочки, которая во время обстрелов в марте сгорела в автомобиле на трассе вблизи села Ягодное Черниговской области.

Стало известно также, что во время временной оккупации в марте территорий Вышгородского района Киевской области военнослужащие вооруженных сил и других воинских формирований рф осуществили обстрел гражданского населения поселка Дымер. В результате обстрела получил ранение ребенок, а его отец погиб на месте.

Также указано, что 22 марта 4-летний мальчик получил тяжелые ранения в результате артобстрела города Харькова.

Дополнение

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждены 928 учебных заведений. 84 из них разрушены полностью, указали в прокуратуре.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП
Brent
$61.18
Bitcoin
$77,702.40
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.58
Золото
$3,058.65
Ethereum
$1,485.44