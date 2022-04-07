Из-за войны рф против Украины пострадали по меньшей мере 464 ребенка - Офис Генпрокурора

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"Более 464 детей пострадали в Украине из-за вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 7 апреля официальное число детей-жертв не изменилось - 167. Возросло количество раненых - более чем 297", - сообщили в ведомстве.

"По полученным данным, больше всего пострадало детей в Киевской - 86, Донецкой - 81, Харьковской - 73, Черниговской - 50, Николаевский - 39, Луганской - 32, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях", - добавили в прокуратуре.

Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Детали

По данным Офиса Генпрокурора, в частности, 6 апреля в морг доставлено тело 12-летней девочки, которая во время обстрелов в марте сгорела в автомобиле на трассе вблизи села Ягодное Черниговской области.

Стало известно также, что во время временной оккупации в марте территорий Вышгородского района Киевской области военнослужащие вооруженных сил и других воинских формирований рф осуществили обстрел гражданского населения поселка Дымер. В результате обстрела получил ранение ребенок, а его отец погиб на месте.

Также указано, что 22 марта 4-летний мальчик получил тяжелые ранения в результате артобстрела города Харькова.

Дополнение

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждены 928 учебных заведений. 84 из них разрушены полностью, указали в прокуратуре.