Через війну рф проти України постраждали щонайменше 464 дитини - Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Понад 464 дітей постраждали в Україні через збройну агресію рф, з них 167 дітей загинули, повідомили в ОФісі Генпрокурора у четвер, 7 квітня, пише УНН.
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"Більше ніж 464 дітей постраждали в Україні через збройну агресію Російської Федерації. Станом на ранок 7 квітня офіційне число дітей-жертв не змінилося - 167. Зросла кількість поранених - більше ніж 297", - повідомили у відомстві.
"За отриманими даними, найбільше постраждало дітей у Київській - 86, Донецькій - 81, Харківській - 73, Чернігівській - 50, Миколаївський - 39, Луганській - 32, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях", - додали у прокуратурі.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Деталі
За даними Офісу Генпрокурора, зокрема, 6 квітня до моргу доставлено тіло 12-річної дівчинки, яка під час обстрілів у березні згоріла в автомобілі на трасі поблизу села Ягідне Чернігівської області.
Стало відомо також, що під час тимчасової окупації в березні територій Вишгородського району Київської області військовослужбовці збройних сил та інших військових формувань рф здійснили обстріл цивільного населення селища Димер. Внаслідок обстрілу отримала поранення дитина, а її батько загинув на місці.
Також вказано, що 22 березня 4-річний хлопчик отримав тяжкі поранення в результаті артобстрілу міста Харкова.
Доповнення
Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 закладів освіти. 84 з них зруйновано повністю, вказали у прокуратурі.