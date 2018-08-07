Из-за утечки азотной кислоты в Днепропетровской области открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту утечки азотной кислоты в Днепропетровской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции, передает УНН.
"В ходе начатого по ч. 1 ст. 267 (нарушение правил обращения с взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами) уголовного производства будут установлены причины утечки химического вещества и лица, которые могут быть причастны к этому", - говорится в сообщении.
Напомним, событие произошло сегодня, 7 августа, около 13:50 в пяти километрах от с. Петриковка на автодороге "Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка".
"Во время движения из автомобиля Volvo произошла утечка азотной кислоты, предварительно, из-за неисправности сливного крана. 30-летний водитель съехал с автодороги в лесополосу. Предварительно, из цистерны вытекло 4 тонны азотной кислоты", - рассказали в полиции.
В радиусе утечки азотной кислоты правоохранители перекрыли движение транспорта и организовали объезд места происшествия. В результате инцидента пострадавших нет.
Как сообщал УНН, в ДСНС заверили, что опасности для людей нет.