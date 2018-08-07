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Через витік азотної кислоти у Дніпропетровській області відкрили провадження

Через витік азотної кислоти у Дніпропетровській області відкрили провадження

Київ • УНН

 • 10910 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом витоку азотної кислоти у Дніпропетровській області. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції, передає УНН.

"У ході розпочатого за ч. 1 ст. 267 (порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами) кримінального провадження будуть встановлені причини витоку хімічної речовини та особи, які можуть бути причетні до цього", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, подія сталася сьогодні, 7 серпня, близько 13:50 в п'яти кілометрах від с. Петриківка на автодорозі "Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка".

"Під час руху з автомобіля Volvo сталося витікання азотної кислоти, попередньо, через несправність зливного крану. 30-річний водій з’їхав з автодороги до лісосмуги. Попередньо, з цистерни витекло 4 тонни азотної кислоти", - розповіли в поліції.

У радіусі витоку азотної кислоти правоохоронці перекрили рух транспорту та організували об’їзд місця події. У результаті інциденту постраждалих немає.

Як повідомляв УНН, у ДСНС запевнили, що небезпеки для людей немає

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