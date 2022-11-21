Из-за отключений света в школах Киева изменят время обучения

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"В условиях отключения света офлайн-обучение в школах с 28 ноября должно начинаться и заканчиваться в световой промежуток дня. Это максимально исключит зависимость образовательных учреждений от веерных и аварийных отключений электроэнергии. Именно поэтому уроки будут длиться с 09:00 до 16:00", – сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Добавим

По данным КГГА, для детей начальных классов до уроков и после них будут работать группы продленного дня.

Напомним

Зимние каникулы для киевских школьников продлятся месяц – с 26 декабря 2022 года по 27 января 2023 года.