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Через відключення світла у школах Києва змінять час навчання

Через відключення світла у школах Києва змінять час навчання

Київ • УНН

 • 731381 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Через відключення світла з 28 листопада офлайн-навчання у київських школах триватиме з 09:00 до 16:00. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт КМДА.

Цитата

"В умовах відключення світла офлайн-навчання у школах із 28 листопада має починатись та закінчуватись у світловий проміжок дня. Це максимально виключить залежність освітніх закладів від віялових та аварійних відключень електроенергії. Саме тому уроки триватимуть з 09:00 до 16:00", – повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Додамо

За даними КМДА, для дітей початкових класів до уроків та після них працюватимуть групи подовженого дня.

Нагадаємо

Зимові канікули для київських школярів триватимуть місяць – з 26 грудня 2022 року до 27 січня 2023 року.

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