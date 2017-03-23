Из-за взрыва в Балаклее "Укрзализныця" изменила маршруты некоторых поездов

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118689 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177695 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129749 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124673 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117196 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106481 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107521 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103906 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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КИЕВ. 23 марта. УНН. В связи с приостановлением движения на станции Балаклея, связанным со взрывом боеприпасов на военном складе, с 23 марта изменены маршруты следования пассажирских поездов в направлении Константиновки, Бахмута и Лисичанска. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укрзализныци".

Так, поезд №124/123 Киев – Константиновка будет курсировать измененным маршрутом через станции Красный Лиман, Святогорск, Тропа, Купянск-Узловой.

Поезд №127/128 Бахмут – Харьков будет курсировать через станции Красный Лиман, Славянск и Лозовая.
Поезд №787/788 Харьков – Константиновка будет следовать через станции Лозовая, Славянск и Красный Лиман.
Поезд №409 Харьков – Лисичанск будут следовать по маршруту Харьков, Чугуев, Купянск-Узловой, Сватово и Лисичанск.
Поезд №610 Лисичанск – Харьков будет курсировать через станции Сватово, Купянск-Узловой, Чугуев и Харьков.

После стабилизации ситуации движение поездов будет происходить согласно графика.

По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Из зоны возможного поражения эвакуировали более 19 тыс. человек.

Город Балаклея отключили от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.

 

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