Из-за взрыва в Балаклее "Укрзализныця" изменила маршруты некоторых поездов

Так, поезд №124/123 Киев – Константиновка будет курсировать измененным маршрутом через станции Красный Лиман, Святогорск, Тропа, Купянск-Узловой.

Поезд №127/128 Бахмут – Харьков будет курсировать через станции Красный Лиман, Славянск и Лозовая.

Поезд №787/788 Харьков – Константиновка будет следовать через станции Лозовая, Славянск и Красный Лиман.

Поезд №409 Харьков – Лисичанск будут следовать по маршруту Харьков, Чугуев, Купянск-Узловой, Сватово и Лисичанск.

Поезд №610 Лисичанск – Харьков будет курсировать через станции Сватово, Купянск-Узловой, Чугуев и Харьков.

После стабилизации ситуации движение поездов будет происходить согласно графика.

По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Из зоны возможного поражения эвакуировали более 19 тыс. человек.

Город Балаклея отключили от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.