Из-за взрыва в Балаклее "Укрзализныця" изменила маршруты некоторых поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В связи с приостановлением движения на станции Балаклея, связанным со взрывом боеприпасов на военном складе, с 23 марта изменены маршруты следования пассажирских поездов в направлении Константиновки, Бахмута и Лисичанска. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укрзализныци".
Так, поезд №124/123 Киев – Константиновка будет курсировать измененным маршрутом через станции Красный Лиман, Святогорск, Тропа, Купянск-Узловой.
Поезд №127/128 Бахмут – Харьков будет курсировать через станции Красный Лиман, Славянск и Лозовая.
Поезд №787/788 Харьков – Константиновка будет следовать через станции Лозовая, Славянск и Красный Лиман.
Поезд №409 Харьков – Лисичанск будут следовать по маршруту Харьков, Чугуев, Купянск-Узловой, Сватово и Лисичанск.
Поезд №610 Лисичанск – Харьков будет курсировать через станции Сватово, Купянск-Узловой, Чугуев и Харьков.
После стабилизации ситуации движение поездов будет происходить согласно графика.
По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Из зоны возможного поражения эвакуировали более 19 тыс. человек.
Город Балаклея отключили от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.