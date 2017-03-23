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Через вибух в Балаклії "Укрзалізниця" змінила маршрути деяких поїздів

Через вибух в Балаклії "Укрзалізниця" змінила маршрути деяких поїздів

Київ • УНН

 • 8640 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. У зв’язку з перервою руху на станції Балаклія, пов’язаною з вибухом боєприпасів на військовому складі, з 23 березня змінено маршрути курсування пасажирських поїздів у напрямку Костянтинівки, Бахмута та Лисичанська. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Так, поїзд №124/123 Київ – Костянтинівка курсуватиме зміненим маршрутом через станції Красний Лиман, Святогірськ, Тропа, Куп’янськ-Вузловий.

Поїзд №127/128 Бахмут – Харків курсуватиме через станції Красний Лиман, Слов’янськ та Лозова.
Поїзд №787/788 Харків – Костянтинівка прямуватиме через станції Лозова, Слов’янськ та Красний Лиман.
Поїзд №409 Харків – Лисичанськ прямуватиме за маршрутом Харків, Чугуїв, Куп’янськ-Вузловий, Сватове та Лисичанськ.
Поїзд №610 Лисичанськ – Харків курсуватиме через станції Сватове, Куп’янськ-Вузловий, Чугуїв та Харків.

Після стабілізації ситуації рух поїздів відбуватиметься відповідно до графіка.

За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. З зони можливого ураження евакуювали більше 19 тис. людей.

Місто Балаклія відключили від газопостачання. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.

 

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