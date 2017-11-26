Из-за стрельбы в торговом центре в Нью-Йорке пострадали два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Полиция подтвердила, что во время стрельбы в округе Оранж, штат Нью-Йорк, пострадали два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC New York.
Первые сообщения о стрельбе поступило около 15:15 по местному времени. Впоследствии здание эвакуировали.
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Сообщается о двух пострадавших в результате стрельбы.
По предварительным данным, пока никто не задержан.
Напомним, в округе Оранж, штат Нью-Йорк, произошла серия взрывов на фабрике по производству косметической продукции Verla International, пострадали 75 человек.