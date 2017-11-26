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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 11673 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 6847 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 25180 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 39412 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 104870 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 134059 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Из-за стрельбы в торговом центре в Нью-Йорке пострадали два человека

Из-за стрельбы в торговом центре в Нью-Йорке пострадали два человека

Киев  •  УНН

 • 11772 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Полиция подтвердила, что во время стрельбы в округе Оранж, штат Нью-Йорк, пострадали два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC New York.

Первые сообщения о стрельбе поступило около 15:15 по местному времени. Впоследствии здание эвакуировали.

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Сообщается о двух пострадавших в результате стрельбы.

По предварительным данным, пока никто не задержан.

Напомним, в округе Оранж, штат Нью-Йорк, произошла серия взрывов на фабрике по производству косметической продукции Verla International, пострадали 75 человек.

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