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Через стрілянину в торговому центрі в Нью-Йорку постраждали дві людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Поліція підтвердила, що під час стрілянини в окрузі Оранж, штат Нью-Йорк, постраждали двоє людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC New York.

Перші повідомлення про стрілянину надійшло близько 15:15 за місцевим часом. Згодом будівлю евакуювали.

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Повідомляється про двох постраждалих в результаті стрілянини.

За попередніми даними, поки ніхто не затриманий.

Нагадаємо, В окрузі Оранж, штат Нью-Йорк, сталася серія вибухів на фабриці з виробництва косметичної продукції Verla International, постраждало 75 чоловік.

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