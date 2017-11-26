Через стрілянину в торговому центрі в Нью-Йорку постраждали дві людини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Поліція підтвердила, що під час стрілянини в окрузі Оранж, штат Нью-Йорк, постраждали двоє людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC New York.
Перші повідомлення про стрілянину надійшло близько 15:15 за місцевим часом. Згодом будівлю евакуювали.
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Повідомляється про двох постраждалих в результаті стрілянини.
За попередніми даними, поки ніхто не затриманий.
Нагадаємо, В окрузі Оранж, штат Нью-Йорк, сталася серія вибухів на фабриці з виробництва косметичної продукції Verla International, постраждало 75 чоловік.