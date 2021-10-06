Из-за вспышки COVID-19 на Хортице отменили праздничные мероприятия на Покрову
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. На острове Хортица из-за стремительного распространения COVID-19 отменили проведение массовых мероприятий, посвященных празднику Покрова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Запорожскую ОГА.
Детали
"В Запорожье на Покрову на острове Хортица планировали ряд торжественных и праздничных мероприятий. Однако из-за распространения COVID-19 принято решение отказаться от проведения массовых мероприятий", — говорится в сообщении.
Сообщают, что есть вероятность проведения торжественных мероприятий в формате онлайн.
"Прежде всего, мы должны заботиться о жизни людей и не подвергать их опасности. Массовых мероприятий 14 октября не будет", — добавил глава запорожской ОГА Александр Старух.
Добавим
По состоянию на 6 октября в Запорожской области зарегистрировано 116 940 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
За прошедшие сутки в области зарегистрировано 785 новых случаев заболевания. Госпитализировано 578 человек, амбулаторно лечится 7072 больных.
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