Через спалах COVID-19 на Хортиці скасували святкові заходи на Покрову
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. На острові Хортиця через стрімке поширення COVID-19 скасували проведення масових заходів, присвячених святу Покрова. Про це повідомляє УНН із посиланням на Запорізьку ОДА.
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"У Запоріжжі на Покрову на острові Хортиця планувалася низка урочистих та святкових заходів. Проте через розповсюдження COVID-19 прийнято рішення відмовитися від проведення масових заходів", — ідеться у повідомленні.
Повідомляють, що є ймовірність проведення урочистих заходів у форматі онлайн.
"Насамперед, ми маємо дбати про життя людей і не наражати їх на небезпеку. Масових заходів 14 жовтня не буде", — додав голова запорізької ОДА Олександр Старух.
Додамо
Станом на 6 жовтня у Запорізькій області зареєстровано 116 940 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
За минулу добу в області зареєстровано 785 нових випадків захворювання. Госпіталізовано 578 осіб, амбулаторно лікується 7072 хворих.
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