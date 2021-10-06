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Через спалах COVID-19 на Хортиці скасували святкові заходи на Покрову

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. На острові Хортиця через стрімке поширення COVID-19 скасували проведення масових заходів, присвячених святу Покрова. Про це повідомляє УНН із посиланням на Запорізьку ОДА.

Деталі

"У Запоріжжі на Покрову на острові Хортиця планувалася низка урочистих та святкових заходів. Проте через розповсюдження COVID-19 прийнято рішення відмовитися від проведення масових заходів", — ідеться у повідомленні.

Повідомляють, що є ймовірність проведення урочистих заходів у форматі онлайн.

"Насамперед, ми маємо дбати про життя людей і не наражати їх на небезпеку. Масових заходів 14 жовтня не буде", — додав голова запорізької ОДА Олександр Старух.

Додамо

Станом на 6 жовтня у Запорізькій області зареєстровано 116 940 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

За минулу добу в області зареєстровано 785 нових випадків захворювання. Госпіталізовано 578 осіб, амбулаторно лікується 7072 хворих.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мер Запоріжжя оголосив про свою відставку через стан здоров’я

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