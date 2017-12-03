Из-за снегопада в Ужгороде всю ночь будет работать спецтехника

Сейчас в городе работает 10 единиц техники - комплексные дорожные машины, тракторы, экскаваторы, уборочные машины.

"Работники коммунального дорожно-эксплуатационного предприятия подсыпали улицы противогололедными смесями, расчищают после этого дороги, мосты, транспортные круга. Работать коммунальщики будут непрерывно до самого утра, как минимум до 8 часов", - сообщают в Ужгородском горсовете.

Сейчас в областном центре Закарпатья продолжает снежить, а температура снизилась до 0.

Городская власть обратилась к владельцам автотранспортных средств с просьбой не оставлять автомобили у обочин в вечернее и ночное время, чтобы та не мешала уборке снега.

Как ранее сообщал УНН, синоптики предупредили о метели и гололеде на Закарпатье.