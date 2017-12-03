Через снігопад в Ужгороді усю ніч працюватиме спецтехніка
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 3 грудня. УНН. Через сильні опади у вигляді мокрого снігу в Ужгороді до ранку працюватиме снігоочісна техніка, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Ужгородської міської ради.
Наразі у місті працює 10 одиниць техніки – комплексні дорожні машини, трактори, екскаватор, прибиральні машини.
"Працівники комунального шляхо-експлуатаційного підприємства підсипали вулиці протиожеледною сумішшю, розчищають після цього дороги, мости, транспортні кола. Працюватимуть комунальники безперервно до самого ранку, щонайменше до 8-ї години", – повідомляють в Ужгородській міськраді.
Наразі в обласному центрі Закарпаття продовжує сніжити, а температура знизилася до 0.
Міська влада звернулася до власників автотранспортних засобів з проханням не залишати автомобілі біля узбіч у вечірній та нічний час, аби та не заважала прибиранню снігу.
Як раніше повідомляв УНН, синоптики попередили про хуртовини та ожеледь на Закарпатті.