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Из-за снегопада на Закарпатье частично ограничили движение грузовиков

Из-за снегопада на Закарпатье частично ограничили движение грузовиков

Киев  •  УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 3 декабря. УНН. Из-за интенсивного снегопада на Абранском перевале в Закарпатье (трасса "Киев - Чоп") образовался трехкилометровый затор, в связи с чем было принято решение ввести временное ограничение движения грузовиков на перевале, передает УНН со ссылкой на сообщения персонального сайта главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

"Интенсивный снег, начавшийся на Закарпатье в воскресенье утром, значительно осложнил движение автотранспорта через четыре перевала на административной границе области. Самая сложная ситуация на Абранском перевале в Воловецком районе (трасса "Киев - Чоп") - основной транспортной артерии для грузовых автомобилей. Из-за мокрого снег фуры не могут преодолеть подъем, по состоянию на 17-ть часов на перевале образовался трехкилометровый затор. На место направлена ​​снегоуборочная и буксировочная техника, которая уже начала растягивать грузовики и чистить дорожное покрытие. Для эффективной работы техники принято решение ввести временное ограничение движения грузовиков на Абранском перевале, которое будет действовать до нормализации погодных условий", - говорится в сообщении Москаля.

На подъезде к перевалам фуры будут направляться полицией в отстойники, пока спецтехника дорожников и спасателей не очистит дорожное покрытие.

Как сообщила УНН пресс-секретарь в ГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр, на Латирском и Абранском перевалах Воловецкого района направлено автомобиль высокой проходимости (КрАЗ-6510), который будет привлекаться для оказания помощи водителям при движении на осложненных участках автодорог.

Сейчас спасатели обратились к водителям с просьбой по возможности воздержаться от поездок, особенно с детьми. А при движении через перевалы обязательно следует оборудовать колеса транспортных средств цепями противоскольжения.

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