Через снігопад на Закарпатті частково обмежили рух вантажівок
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 3 грудня. УНН. Через інтенсивний снігопад на Абранському перевалі на Закарпатті (траса "Київ – Чоп") утворився трикілометровий затор, у зв′язку із чим було ухвалено рішення ввести тимчасове обмеження руху вантажівок на перевалі, передає УНН із посиланням на повідомлення з персонального сайту голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.
"Інтенсивний сніг, що почався на Закарпатті в неділю вранці, значно ускладнив рух автотранспорту через чотири перевали на адміністративній межі області. Найскладніша ситуація на Абранському перевалі у Воловецькому районі (траса "Київ – Чоп") – основній транспортній артерії для вантажних автомобілів. Через мокрий сніг фури не можуть подолати підйом, станом на 17-ту годину на перевалі утворився трикілометровий затор. На місце направлена снігоприбиральна та буксирувальна техніка, яка вже почала розтягувати вантажівки й чистити дорожнє покриття. Для ефективнішої роботи техніки прийнято рішення ввести тимчасове обмеження руху вантажівок на Абранському перевалі, яке діятиме до нормалізації погодних умов", – йдеться у повідомленні Г.Москаля.
На під’їзді до перевалів фури направлятимуться поліцією у відстійники, поки спецтехніка дорожників і рятувальників не очистить дорожнє покриття.
Як повідомила УНН речниця У ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир, на Латірському та Абранському перевалах Воловецького району направлено автомобіль високої прохідності (Краз-6510), який залучатиметься для надання допомоги водіям під час руху на ускладнених ділянках автошляхів.
Наразі рятувальники звернулися до водіїв з проханням по можливості утриматися від подорожей, особливо з дітьми. А при русі через перевали обов’язково слід обладнати колеса транспортних засобів ланцюгами проти ковзання.