На Одесской трассе временно ограничили движение из-за смертельного ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Из-за смертельного ДТП на автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса временно ограничили движения. Об этом в сети Facebook сообщила служба автомобильных дорог в Одесской области, передает УНН.
"Внимание! Временное ограничение движения на а/д М-05 Киев-Одесса, км 289 + 500, левая полоса. В связи с ДТП на автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса, км 289 + 500 движение транспорта будет осуществляться по правой полосе", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 20 июля, около 4:00, на автомобильной дороге М-05 Киев - Одесса, км 289 + 500 водитель маршрутного такси "Одесса-Гомель" столкнулся с впереди стоящим на проезжей части, в попутном направлении, тяжеловесным автомобилем.
Водитель и 4 пассажира маршрутного такси - погибли, 12 человек пострадали.
Как сообщал УНН, в результате ДТП, которое произошло сегодня в Житомирской области, на трассе Киев - Чоп, погибли 10 человек и еще 10 травмированы.